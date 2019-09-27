Лавров на полях Генассамблеи ООН встречается с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадины

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадины Ральф Гонсалвеш в эти минуты проводят встречу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале встречи стороны тепло поздоровались, назвав друг друга братьями. Как ожидается, на переговорах Лавров и Гонсалвеш затронут вопросы, касающиеся проблематики региона.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН. В пятницу он выступит в ООН, проведет итоговую пресс-конференцию, а затем отправится в Москву.