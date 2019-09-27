{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2019

Лавров на полях Генассамблеи ООН встречается с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадины

На переговорах стороны затронут вопросы, касающиеся проблематики региона

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадины Ральф Гонсалвеш в эти минуты проводят встречу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале встречи стороны тепло поздоровались, назвав друг друга братьями. Как ожидается, на переговорах Лавров и Гонсалвеш затронут вопросы, касающиеся проблематики региона.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН. В пятницу он выступит в ООН, проведет итоговую пресс-конференцию, а затем отправится в Москву.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН - 2019
Лавров и Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Сирию
Стороны отметили, что основой преодоления сирийского конфликта является переговорный процесс под эгидой ООН
Читать полностью