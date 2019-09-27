Лавров: саммит в Сочи должен помочь борьбе с вызовами, стоящими перед странами Африки

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Результаты саммита Россия - Африка должны поспособствовать решению проблем стран континента. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Поддерживая усилия африканских государств по прекращению конфликтов на своем континенте, Россия организовала вчера заседание Совета Безопасности по укреплению мира и безопасности в Африке. В конце октября в Сочи состоится первый в истории саммит Россия - Африка. Рассчитываем, что его результаты позволят повысить эффективность борьбы с современными вызовами и угрозами, работы по преодолению стоящих перед африканскими странами проблем развития", - сказал он.

Лавров отметил, что реформа СБ ООН должна также поспособствовать совершенствованию антикризисной, миротворческой деятельности Организации.

"Реалии многополярного мира делают главной задачей поиск такой формулы, которая устранила бы очевидный геополитический дисбаланс в его нынешнем составе и обеспечила бы расширение представленности в Совете стран Африки, Азии и Латинской Америки при максимально широком согласии государств - членов ООН", - указал министр.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.