Медведев отметил организаторский талант сенатора Николая Рыжкова

МОСКВА. 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 90-летним юбилеем члена Совета Федерации Николая Рыжкова. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с 90-летием. Ваш юбилей - еще одна возможность вспомнить о том, как много Вы сделали и продолжаете делать для нашей страны. <…> Ваш талант организатора все могли по достоинству оценить, когда шла работа по ликвидации трагических последствий аварии в Чернобыле и землетрясения в Армении", - говорится в поздравлении.

Медведев также отметил, что Рыжков всегда умел справляться с задачами любой сложности, а избиратели Белгородской области годами доверяли ему защищать свои права как депутату Государственной Думы.

Николай Иванович Рыжков - советский и российский государственный и политический деятель. Член Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председатель Совета министров СССР (1985-1991), депутат Государственной думы РФ (1995-2003). Член Совета Федерации РФ от Белгородской области (2003 - н. в.). Герой труда РФ (2019). Автор книг "Перестройка: серия предательств", "Я из партии по имени "Россия" и др.