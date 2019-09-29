Захарова назвала скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским саморазоблачением демократов США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Демократическая партия США, представляющая либеральную точку зрения на политическую сферу, разоблачила себя скандалом вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Мне кажется, что произошел, извините меня за это, может быть не совсем корректное сравнение, но оно очень емкое: мне кажется, у демократов американских, у людей, которые представляют либеральную точку зрения на международные отношения, политику и так далее, я не говорю про экономику, это другое, именно на политическую сферу, - мне кажется, у них произошел какой-то каминг-аут: они сами себя разоблачили. Почему, простите меня, (ведь это инициировали - раскрытие переговоров, раскрытие секретного документа) - инициировали именно те самые люди, которые требовали растерзания [основателя организации WikiLeaks Джулиана] Ассанжа ровно за это же самое", - сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что секретные документы, которые публиковал созданный Ассанжем портал WikiLeaks, были нужны мировому сообществу "для переоценки реальных преступных действий, которые осуществлялись американскими политиками и выдавались за праведные".

Белый дом в среду, 25 сентября, опубликовал стенограмму июльской беседы лидера США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. 24 сентября Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США выборах.