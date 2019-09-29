Участники "Большого Валдая" обсудят значение Востока для России

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Участники XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 30 сентября - 3 октября рассмотрят, как изменилась за последние годы роль стран Ближнего и Дальнего Востока на глобальной арене и как России следует выстраивать свою политику в отношении этих регионов.

Традиционно мероприятия ежегодного заседания клуба (из-за значительного внимания к ним и участия представителей органов власти они получили неофициальное название "Большой Валдай") проходят в Красной поляне в Сочи. На этот раз мероприятие носит название "Заря Востока и мировое политическое устройство". В его рамках состоится несколько сессий, на которых внимание экспертов будет сосредоточено на проблемах развития взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китаем, Индией, Японией, а также на политике Москвы на ближневосточном направлении, в частности в отношении Сирии и Ирана.

Важные гости

Как отметили в пресс-службе "Валдая", мероприятия клуба с каждым годом приобретают все более прикладную, а не только теоретическую направленность. Это проявилось в том числе в отходе от правила не приглашать действующих политиков на отдельные встречи с членами клуба - действующие министры теперь принимают непосредственное участие в панельных дискуссиях.

В этом году к обсуждениям присоединятся заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин. Регионы России будут представлять глава Республики Башкорстостан Радий Хабиров и глава Республики Дагестан Владимир Васильев. В числе участников заседания также ректор МГИМО Анатолий Торкунов и заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач.

К ним присоединятся представители иностранных государств и политики: генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, заместитель министра иностранных дел Египта Мухамед эль-Бадри, заместитель председателя Комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, президент Исламской Республики Афганистан в 2004-2014 годах Хамид Карзай, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, экс-заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Эззельдин Рамзи Рамзи.

Всего в заседании примут участие более 140 экспертов, причем около половины из них будут составлять иностранцы из приблизительно 40 стран.

Для создания атмосферы свободного обмена мнениями и, поскольку речь идет о выработке рекомендаций для руководства страны, большинство панельных дискуссий проходит в закрытом формате или с ограничением возможностей для цитирования. Однако в этом году сессия с участием Лаврова "Ближний Восток в общем контексте российской политики" будет открытой.

На высшем уровне

В заключительный день заседания 3 октября, как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, состоится пленарная сессия с участием Владимира Путина. К нему присоединятся президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Филиппин Родриго Дутерте.

До пленарного заседания российский лидер проведет двусторонние встречи с главами государств, ставшими гостями форума.

Восточный поход

Как отметили в пресс-службе "Валдая", заседание подведет промежуточный итог активной разработки членами клуба "восточного" направления - анализа ситуации на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и политики России по отношению к ним.

В рамках этой работы клуб за прошедший год провел мероприятия в Малайзии, Катаре, Индии, Вьетнаме и Казахстане, а его представители приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как отмечают эксперты форума, для России важно не пытаться строить свою внешнюю политику, ориентируясь исключительно на Запад, но и активно развивать сотрудничество с восточными соседями, которые стали новыми центрами мировой экономической и политической мощи. Взаимодействие с Китаем, Индией и Японией не только укрепит позиции РФ на мировой арене, но и будет способствовать развитию Сибири и российского Дальнего Востока.

Ближний Восток традиционно является центром переплетения интересов мировых держав, что вновь проявилось в конфликте в Сирии. С ростом влияния Москвы ее действия в этом регионе вызывают особое внимание и на самом Ближнем Востоке, и за его пределами. С ростом напряженности вокруг Ирана развитие событий в этом регионе оказывает влияние на судьбы всего мира, что делает главную тему заседания особенно актуальной.

Ближний Восток на протяжении десятилетий остается одним из крупнейших энергодобывающих регионов, и обсуждению соответствующей проблематики также будет также отведено место на форуме. В дискуссии о мировых энергетических рынках примут участие Орешкин и Баркиндо.

В следующем году, как отмечают в пресс-службе клуба, у "Валдая" появятся новые задачи, но восточное направление продолжит оставаться в поле внимания ввиду его важности для России.

Взгляд на Африку

Заседание клуба состоится меньше чем за месяц до экономического форума и саммита Россия - Африка, которые также пройдут в Сочи. На этом фоне эксперты "Валдая" не могли обойти вниманием данную проблематику - одна из сессий будет посвящена Африке.

Как полагают эксперты клуба, значительный рост населения континента, уход с политической сцены старых лидеров и появление нового поколения государственных деятелей, рост национальных амбиций на фоне все более острой конкуренции мировых держав за богатства Африки делают ее территорией динамичной, но также и взрывоопасной.