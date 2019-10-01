Рябков считает, что Латинская Америка будет одним из центров нового многополярного мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Россия убеждена, что в Латинской Америке сформируется один из центров многополярного мира, несмотря на то, что пока в этом регионе происходят тревожные события. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на IV международном форуме "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире".

"Уверены, что в латиноамериканском регионе будет поступательно складываться один из центров многополярного мироустройства", - сказал он.

При этом Рябков отметил, что за последний год в латиноамериканском регионе произошли вызывающие тревогу события. "Мы наблюдаем непрекращающиеся попытки определенных кругов, в том числе, внерегиональных, оказать давление на некоторые страны с тем, чтобы добиться там насильственной смены законной власти, - сказал дипломат. - Россия видит в этом проявление более широкой тенденции на расшатывание норм международного права, пренебрежения его фундаментальными принципами, такими как недопустимость применения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела государств и их суверенное устройство".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва будет последовательно противостоять подобным попыткам. "Убеждены, что коллективными усилиями ситуацию можно стабилизировать и обеспечить возможность для всех стран в каждом из регионов мира развиваться в соответствии с собственными предпочтениями, в соответствии с суверенным выбором своих народов", - добавил Рябков.