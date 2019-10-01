Путин обсудит с Роухани ситуацию в Ормузском проливе

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Ормузском проливе и в регионе Персидского залива. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли президенты двух стран обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными

На фоне ухудшения отношений с Ираном США обратились к ряду стран с предложением участвовать в коалиции для патрулирования в этом регионе с целью обеспечения, по утверждению Вашингтона, свободы судоходства. К настоящему времени готовность вступить в эту коалицию изъявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. По сведениям неофициальных источников, начать патрулирование, в котором предполагается задействовать 55 кораблей, планируется в ноябре.