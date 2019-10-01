Эксперт: Киев подписал "формулу Штайнмайера" благодаря давлению Евросоюза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины под нажимом со стороны Евросоюза. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Подписание "формулы Штайнмайера" - важный этап на пути урегулирования украинского конфликта, но остается ряд вопросов, в частности, будет ли имплементация минских соглашений в реальности или ограничится рядом каких-либо договоренностей, как будет осуществляться контроль границы восточной зоны Украины, будет ли это означать реальное самоуправление отдельных районов Донецкой и Луганской областей <...> Эти и другие вопросы еще предстоит решить, - отметил эксперт. - Имплементация минских соглашений идет, но чрезвычайно медленно".

По словам политолога, значительную роль в подписании украинской делегацией "формулы Штайнмайера" сыграл Евросоюз. "Потому что еще полторы недели назад Киев не собирался подписывать никаких документов, всячески срывал этот процесс, - указал Безпалько. - А сейчас, после неоднократных советов [президента Франции Эманнюэля] Макрона, украинская сторона на переговорах пошла на этот шаг". "Безусловно, подписание "формулы Штайнмайера" ускорит встречу в "нормандском формате", но не решит важных вопросов", - убежден он.

Кроме того, сказал политолог, стоит дождаться реакции официального Киева. "Стоит подождать, будет ли в целом она [формула] выполняться", - отметил он.

Касаясь роли России, эксперт отметил, что Москва "может здесь апеллировать к международному сообществу, которое регулярно обвиняет РФ в невыполнении и нарушении минских соглашений, что она свою часть этих соглашений выполнила".

Украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Первоначально предполагалось, что "формула Штайнмайера", представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбасса, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако в последний момент украинская делегация отказалась от согласованных заранее позиции, вынудив остальных участников переговоров усомниться в готовности Киева согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса, как этого требуют минские соглашения.