Медведев обсудит с президентом Филиппин вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет двустороннюю встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в экономике и гуманитарной сфере, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"2 октября 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретится с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина", - отмечается в сообщении.

В правительстве уточнили, что на встрече "предполагается обсудить актуальные вопросы российско-филиппинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере".

Медведев ранее несколько раз встречался с филиппинским лидером. В прошлый раз политики пообщались на полях саммита АТЭС в Папуа - Новой Гвинее в ноябре 2018 года. Кроме того, российский премьер посещал Филиппины в 2017 году и также встречался с президентом этой страны. Годом ранее на полях Восточноазиатского саммита в Лаосе Медведев и Дутерте также провели двустороннюю встречу.

Для президента Филиппин это уже второй приезд в Россию. Первая его поездка в 2017 году была прервана из-за критической ситуации на филиппинском острове Минданао, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между армией и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

На сей раз Дутерте планирует пробыть в РФ до 5 октября. После встречи с Медведевым в Москве он отправится в Сочи, где 3 октября вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и другими приглашенными лидерами выступит на пленарном заседании Валдайского клуба.