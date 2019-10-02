{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко: Россия и Узбекистан подпишут 12 соглашений во время визита Мирзиеева

По словам спикера Совфеда, этот визит даст мощный толчок для развития двустороннего сотрудничества

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Москва и Ташкент подпишут 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений во время визита президента республики Шавката Мирзиеева в РФ в феврале 2020 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана в Россию, который состоится в начале февраля следующего года. Мы работаем совместно над содержательным наполнением этого визита, прорабатываются и готовятся к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений", - сказала Матвиенко во время встречи с главой Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана) Танзилой Нарбаевой.

По словам Матвиенко, этот визит даст мощный толчок для развития двустороннего сотрудничества.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
Посольство РФ в Пхеньяне: департамент Северной Америки МИД КНДР возглавил Чо Чхоль Су
Посол России в КНДР Александр Мацегора поздравил Чо Чхоль Су с назначением на пост
Читать полностью