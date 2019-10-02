Лавров пристыдил ряд стран ОБСЕ за отказ поддержать борьбу с христианофобией, исламофобией

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал стыдным тот факт, что некоторые страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уклоняются от поддержки инициатив по борьбе с христианофобией и исламофобией.

Глава МИД РФ, выступая в среду на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что в 2014 году, когда на площадке ОБСЕ обсуждалась декларация о борьбе с антисемитизмом, которую все единогласно поддержали, РФ вместе с представителями Армении, Ватикана, Венгрии и других стран привлекла внимание к проблеме христианофобии и исламофобии. Однако, по его словам, эта инициатива не встретила должного понимания.

"Не менее важно возвысить голос и в защиту христиан и мусульман. Исламофобия в Европе уже тогда набирала обороты, а христиане страдали от "арабской весны". Записали в решении той самой министерской сессии, что на следующей сессии будут приняты две отдельные декларации, осуждающие христианофобию и исламофобию. Прошло 5 лет. Каждый раз, когда мы напоминали об этом обязательстве, некоторые ведущие западноевропейские страны уходили от этого под самыми разными предлогами, ссылаясь на неполиткорректность и необходимость быть терпимыми и мультикультурными", - указал он.

"Я считаю, что это стыдно <...> Мы будем эту тему продолжать и добиваться, чтобы она звучала и не была забыта", - подчеркнул Лавров.