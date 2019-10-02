Лавров заявил, что США пытаются затащить Боснию и Герцеговину в НАТО

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Вашингтон и ряд его европейских сторонников взяли курс на затягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, нарушая при этом соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"США и ряд ведущих западноевропейских государств требуют, чтобы подотчетные им бошняцкие и некоторые хорватские партии вели дело к созданию в Боснии унитарного государства, - отметил он. - Цель простая - затащить Боснию в НАТО. Ради этого идут на любые ухищрения, в том числе на ревизию резолюции Совета Безопасности ООН".

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство Боснии и Герцеговины - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. Боснийские сербы выступают против вступления в НАТО и рассматривают парламентскую резолюцию как первый шаг к проведению референдума по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс.