Лавров назвал деколонизацию Африки важнейшим внешнеполитическим достижением СССР

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Освобождение Африканского континента от колониализма - важнейшее внешнеполитическое завоевание Советского Союза. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас нет ни одного военного союзного договора с африканскими странами. Но у нас есть очень добрые отношения со времен деколонизации. Да, это было бескорыстно, это было для Советского Союза финансово и экономически затратно, но это было "по уставу партии или по зову сердца", - сказал министр. - Это было, наверное, действительно важнейшее завоевание российской внешней политики - то, что справедливость на Африканском континенте восторжествовала".

Министр подчеркнул, что, когда западные коллеги пытаются переписывать историю Второй мировой войны, российская сторона напоминает им про период колониализма и тот "ущерб, который колонизаторы нанесли Африканскому континенту".

Он отметил, что деколонизация состоялась почти на 20 лет позже, чем завершилась Вторая мировая война. "Поэтому если уж кто-то хочет входить в исторические разговоры, то мы будем разговаривать о деколонизации, тем более что она не завершена. Это и Майотта в архипелаге Коморские острова, это и острова мадагаскарские, и Чагос, по которому недавно международный суд вынес определение, что их надо отдать Маврикию. И резолюция Генеральной Ассамблеи была на этот счет принята", - добавил Лавров.

По словам министра, для Африки Россия является достаточно крупным торговым партнером, товарооборот растет стремительными темпами. "Для африканцев это стабилизирующий, балансирующий фактор", - заключил глава МИД РФ.