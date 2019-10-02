Памфилова: ЦИК к началу декабря подготовит анализ избирательной кампании в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия к началу декабря полностью проанализирует вопросы подготовки и проведения выборов депутатов Мосгордумы, которые проходили в единый день голосования 8 сентября.

"По Москве, поскольку там тоже был такой горячий всплеск, мы сейчас анализируем все, снимаем всю шелуху, в том числе информационную. В сухом остатке полный анализ того, что происходило [в ходе избирательной кампании], почему произошло, в чем причина, какова ответственность с нашей стороны. Все это будет готово к концу ноября или началу декабря, не раньше", - сказала Памфилова в среду в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета при ЦИК.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

Выборы

Выборы в Мосгордуму прошли в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов получили самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме.