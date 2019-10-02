Парламент Кабардино-Балкарии изберет главу республики из трех кандидатов

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг изберет главу республики из трех кандидатов, следует из сообщения, опубликованного на сайте заксобрания региона.

Согласно Конституции КБР, глава республики избирается депутатами парламента региона из числа кандидатов, представленных президентом РФ. В сентябре Владимир Путин внес в парламент три кандидатуры для избрания на должность главы республики: врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании "Русгидро" Игоря Кладько.

"Третьего октября 2019 года в доме правительства КБР состоится очередное заседание парламента КБР с повесткой заседания "Об избрании главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами парламента Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков указом президента был назначен врио главы региона. На этой должности он сменил Юрия Кокова, который руководил республикой с 2013 года. Казбек Коков возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты парламента КБР шестого созыва, его кандидатуру на должность главы региона выдвинула партия "Единая Россиия".

Ильяс Шаваев - министр природных ресурсов и экологии КБР, ранее работал на должности директора сельхозпредприятия "Декоративные культуры", в то же время был депутатом парламента КБР от фракции КПРФ.

Игорь Кладько от слесаря электровакуумного завода дошел до должности директора Кабардино-Балкарского филиала "РусГидро". В разное время работал министром промышленности и торговли региона, был главой города Прохладный, занимал должность главы местной администрации города Нальчика.