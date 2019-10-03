Постпред России в ОБСЕ призвал Киев к диалогу с Донецком и Луганском по статусу Донбасса

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Россия ожидает от украинского руководства практических шагов по реализации "формулы Штайнмайера" для развития динамики диалога между Киевом, Донецком и Луганском. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как отметил постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ, в нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. "Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе. Требуется также обеспечить, чтобы все аспекты законодательного закрепления особого статуса Донбасса обсуждались и согласовывались в рамках контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Лукашевич.

"Сейчас востребована максимальная активизация работы контактной группы, где Киев и Донбасс имеют все возможности для прямого диалога. Ожидаем практических шагов, которые способствовали бы развитию появившейся динамики", - подчеркнул он.

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.