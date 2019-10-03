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Правительство КБР ушло в отставку после вступления в должность нового главы республики

Казбек Коков в ближайшее время подпишет соответствующий указ

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг ушло в отставку в связи с избранием нового главы республики, сообщили ТАСС в администрации главы КБР.

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В четверг на заседании парламента КБР 46-летний Казбек Коков был единогласно избран главой региона сроком на пять лет. Коков исполнял обязанности руководителя региона с сентября 2018 года.

"По закону, правительство уходит в отставку автоматически. Соответствующий указ главы будет подписан после церемонии официального вступления в должность", - сказали в администрации.

Правительство Кабардино-Балкарии с 2014 года возглавлял Алий Мусуков.

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