Правительство КБР ушло в отставку после вступления в должность нового главы республики

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг ушло в отставку в связи с избранием нового главы республики, сообщили ТАСС в администрации главы КБР.

В четверг на заседании парламента КБР 46-летний Казбек Коков был единогласно избран главой региона сроком на пять лет. Коков исполнял обязанности руководителя региона с сентября 2018 года.

"По закону, правительство уходит в отставку автоматически. Соответствующий указ главы будет подписан после церемонии официального вступления в должность", - сказали в администрации.

Правительство Кабардино-Балкарии с 2014 года возглавлял Алий Мусуков.