Безвизовый режим между Россией и Антигуа и Барбудой вступит в силу 22 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей между Россией и Антигуа и Барбудой, которые было подписано в Санкт-Петербурге в июне, вступает в силу 22 октября. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

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В соответствии с соглашением россияне, являющиеся владельцами действительных паспортов, удостоверяющих личность за пределами территории РФ, и граждане Антигуа и Барбуды, являющиеся владельцами действительных дипломатических, официальных и общегражданских паспортов, могут "въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда". "Граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда", - указали в министерстве.

Антигуа и Барбуда - это островное государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном.