Грушко: вектор международного взаимодействия могут определять региональные организации

УМЕО, 3 октября. /ТАСС/. Региональные международные организации могут предопределить сам вектор международного взаимодействия. Об этом в четверг по окончании сессии министров иностранных дел Совета Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР) в Умео рассказал корреспонденту ТАСС заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

"Мы сегодня видим, что повестка дня в региональных организациях, таких как СБЕР, очень предметная, она охватывает те сферы, которые реально объединили людей. В СБЕР это защита окружающей среды, борьба с последствиями изменения климата. Речь идет об улучшении транспортной доступности, логистики, о контактах между людьми, о сотрудничестве в сфере здравоохранения, образования, культуре, снятии административных барьеров для свободного перемещения между странами. И все это действительно очень позитивно", - отметил он.

"В этом смысле региональные организации являются некими островками стабильности и предсказуемости, оттолкнувшись от деятельности которых легче двигаться в сторону построения более адекватной архитектуры безопасности и сотрудничества. Потому что на сегодняшний день понятно, что вряд ли удастся создать какую-либо глобальную организацию, которая подменила бы собой существующие. Но такая сеть организаций с конструктивной повесткой дня может предопределить сам вектор международного взаимодействия", - продолжил дипломат.

"Прежде всего в сторону укрепления безопасности, мира, наращивания сотрудничества во всех областях, где мы сталкиваемся с общими вызовами и угрозами. Либо в тех областях, где мы понимаем, что вложение наших усилий будет давать ощутимый эффект экономического развития, улучшения положения граждан,благосостояния", - сказал Грушко.