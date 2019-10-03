Россия и Армения намерены развивать диалог в сфере биологической безопасности

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители России и Армении по итогам консультаций в Москве в четверг выразили намерение развивать сотрудничество в вопросе обеспечения биологической безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по проблематике Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также обеспечения биологической безопасности на постсоветском пространстве, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Консультации подтвердили общность подходов России и Армении. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации, а также готовность к продолжению плотного взаимодействия на профильных многосторонних площадках".

"Достигнута договоренность и далее развивать российско-армянское партнерство по вопросам обеспечения биологической безопасности", - добавили в МИД РФ.

Делегацию РФ на переговорах возглавил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, Армении - начальник Департамента международной безопасности МИД Армен Едигарян.