Журова назвала спланированной акцией попытку сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Антироссийски настроенные активисты, пытавшиеся сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы главы российской делегации Петра Толстого, планировали свою акцию заранее. Такое мнение высказала в четверг журналистам член делегации РФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В четверг в ПАСЕ состоялись дебаты по поводу несанкционированных митингов в Москве, которые прошли в конце июля и августе текущего года. Как сказал журналистам присутствовавший в зале глава международного комитета Леонид Слуцкий, "какой-то сумасшедший проник на балкон зала пленарных заседаний и пытался сорвать своими выкриками выступление", однако силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать.

"Они туда попадают [на балкон] как экскурсанты", - пояснила Журова, также находившаяся в зале во время инцидента. "Как посчитал один из коллег, их было 13 человек" - добавила она.

По мнению политика, радикалы "заранее это делали, они готовились к этому". "Там на балконе сидят люди даже не как экскурсанты, а как наблюдатели", - продолжила она, выразив уверенность, что присутствие на балконе четко регламентировано внутренними правилами ПАСЕ. "Я даже видела, как какой-то мальчик, который там ходил и во время выступления [во вторник президента Франции Эмманюэля] Макрона, говорил сидящим на балконе, что они не имеют права аплодировать, что в зале могут, а на балконе нет. Он их быстро пресек", - вспомнила парламентарий.

Журова сообщила, что оказавшиеся на балконе во время выступления Толстого активисты держали в том числе флаги Грузии и Украины. "Мы даже не понимали, что он [активист] выкрикивает без микрофона. Были какие-то отрывки [слов]. Он кричал, обращаясь больше не к нам, а к ассамблее", - добавила Журова.

Эта выходка лишь помогла делегации РФ ярко проиллюстрировать свою позицию по поводу обсуждаемой темы, констатировала первый замглавы комитета Госдумы. "Вы говорите про [право на] мирные митинги, но когда нарушают закон - вы же тоже вывели их из зала и не дали дальше говорить", - сказала она. "Они были как одержимые, я видела, как люди испугались. Это был очень хороший посыл и сравнение", - заключила Журова.