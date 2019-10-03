Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. США работали над созданием ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как минимум несколько лет. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе [из договора по ДРСМД] Соединенные Штаты испытали такую ракету средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они давно над этим уже работали. За пару месяцев такие задачи технологически не решают. Это значит, работали уже минимум несколько лет над этим, - сказал он. - А все остальное - был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден. Думаю, что не очень удачно на самом деле, потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушала, не было".