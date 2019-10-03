Патрушев проведет в Туле совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в пятницу проведет в Туле совещание с руководителями регионов Центральной России. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Совместно с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым, а также представителями ряда федеральных министерств и ведомств будут обсуждены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России", - говорится в сообщении. "Отдельное внимание планируется уделить мерам по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также проблематике, связанной с обеспечением антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей", - добавили в пресс-службе.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие состоялось 13 сентября в Волгограде и было посвящено, в частности, вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Южном федеральном округе.

Тему диверсификации в ОПК секретарь Совбеза в предыдущий раз обсуждал на выездном совещании в Ижевске в марте 2019 года. Патрушев тогда отметил, что в оборонно-промышленном комплексе страны удалось создать высокий научно-технический и производственный потенциал. По его словам, "в условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен, а сами предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив".

Задачу повысить уровень диверсификации производства на оборонных предприятиях президент Владимир Путин поставил в 2016 году. На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске 19 сентября 2019 года глава государства отметил, что доля гражданской продукции на заводах оборонно-промышленного комплекса в 2018 году составила почти 21%, однако темпы роста этого показателя пока недостаточны. Как подчеркнул президент, от эффективности диверсификации напрямую зависит деятельность предприятий отрасли и "их способность после прохождения пика оборонных заказов" решать свои профильные задачи и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках. Путин отметил, что в работе по диверсификации производства следует активнее использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов.