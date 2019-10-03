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Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро

Также во встрече принял участие вице-премьер Юрий Борисов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт кабмина.

Во встрече также принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Глава правительства РФ прибыл на Кубу с двухдневным визитом. Он уже провел переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. По итогам этих переговоров был подписан ряд российско-кубинских соглашений.

Теги
Кастро, РаульМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссия
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