Решение о дальнейшей работе Первого комитета ООН примут 7 октября

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Вопрос о том, сможет ли Первый комитет ООН продолжить работу в Нью-Йорке будет решаться в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Организационное заседание комитета будет возобновлено в понедельник", - информировал он. "После двух-трех подобных эпизодов с невыдачей виз нельзя исключать, что у стран - членов ООН появится осознание невозможности проведения в Нью-Йорке таких заседаний - просто потому, что люди не могут приехать", - отметил Полянский.

"И тогда, возможно, встанет вопрос о проведении следующих заседаний не в Нью-Йорке, а, например, в Женеве или Вене. Пока рано говорить о том, как технически может быть оформлено подобное решение", - пояснил дипломат.

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. В связи с этой ситуацией на заседании комитета Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.

Отвечая на просьбу прокомментировать это предложение, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что "решение о том, где проводить встречи принимают сами страны - члены, секретариат ООН не имеет отношения к принятию таких решений".