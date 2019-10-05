Медведев считает, что США не пострадают в случае импичмента

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Политическая система США не пострадает, чем бы ни закончилась ситуация с процедурой импичмента президента страны. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы " Вести в субботу " на телеканале "Россия-1" Сергею Брилеву.

"Это их дело, откровенно говоря, дело американской политической системы", - ответил глава российского правительства на вопрос, идет ли, по его мнению, дело в США к импичменту. "Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, - это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки (Демократической и Республиканской партий - прим. ТАСС) реальная возможность перетянуть канат на свою сторону", - отметил Медведев.

Премьер-министр РФ добавил, что не знает, что из этого получится, но считает, что "ничего сверхкритического не произойдет", так как в США серьезная и достаточно сбалансированная политическая система, которая на протяжении веков показывала свою жизнеспособность.

"Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем - увидим. Смотреть за этим любопытно", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что американская система всегда "с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру, за что, собственно, и получала соответствующие оценки".

Процедура импичмента была запущена 24 сентября спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах в США в будущем году.