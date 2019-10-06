Комиссия "Единой России" обсудит ситуацию с задержанием депутата Юмашевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комиссия президиума Генсовета "Единой России" по международной деятельности обсудит ситуацию с задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой и выработает свои предложения по решению вопроса об отношении американской стороны к российским парламентариям. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе партии со ссылкой на заместителя секретаря Генсовета "Единой России", зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

"У нас есть специальная комиссия партии, и мы обязательно разберем этот случай. Мы выработаем некоторые предложения на эту тему, как краткосрочного, так и долгосрочного характера. В комиссии есть очень опытные люди, в том числе с хорошим международным юридическим образованием", - приводит слова Климова пресс-служба.

Он назвал очень вызывающим явлением "наглое задержание и допрос властями США депутата Госдумы". "В последнее время произошел целый ряд событий, которые говорят о том, что США ведут себя без всякой оглядки на нормы права и приличия. Когда к нам пребывают американские конгрессмены, никто их не допрашивает. Здесь же госпожа Юмашева прибыла в США не в качестве туриста, она прибыла на российско-американский форум, который официально подготовлен, объявлен. Это абсолютно публичное, нормальное мероприятие, которое направлено на установление хоть каких-то связей между нашими странами", - отметил сенатор.

Климов также подчеркнул, что такое отношение американской стороны к российским парламентариям проявляется не в первый раз. "Члена Высшего совета нашей партии Константина Косачева вообще лишили дипломатического паспорта. Они его взяли и не отдают, и визу для поездки в ООН тоже не дают. США вообще не имеют отношения к ООН, они должны были поставить визу для поездки в ООН", - заявил парламентарий, выразив уверенность в том, что "все это делается, чтобы разрушить даже небольшие связи, которые остаются между нашими государствами".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.