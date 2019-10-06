Посол РФ рассчитывает на нормальные отношения с новым руководством СНБ и Пентагона

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к новому советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену, а также к новому руководству Пентагона с предложением о встрече и рассчитывает на построение нормальных рабочих отношений. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Я могу вам сказать, что я обратился к О'Брайену, чтобы он меня принял для разговора. Я также обратился с просьбой к вновь назначенным руководителям министерства обороны с тем, чтобы нанести им по крайней мере визит вежливости, потому что с прежними руководителями Пентагона у нас были деловые, прагматичные отношения", - отметил он.

"Очень рассчитываю, что с новым руководством как Совета национальной безопасности (СНБ), так и Пентагона сложатся нормальные, рабочие по крайней мере, отношения", - подчеркнул Антонов.

В целом, по его словам, будущее российско-американского диалога не стоит связывать с отдельными личностями, сменяющими друг друга в администрации США.

"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Я исхожу из того, что в Соединенных Штатах Америки принципиальную линию определяет президент США. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и Госдепартамента по различным проблемам", - сказал Антонов.

"Вы знаете, нельзя, думаю, связывать будущее российско-американского диалога в области стратегической стабильности или вообще двусторонних взаимоотношений только с конкретными личностями. Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - подчеркнул дипломат.