Кремль призывает избегать действий, которые могут навредить сирийскому урегулированию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Кремль призывает избегать действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке Анкарой операции на северо-востоке Сирии.

"В данном случае очень важно избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный. Но сейчас, когда закончилось формирование Конституционного комитета Сирии, когда намечены уже сроки проведения (его заседания), очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования", - сказал он.

По словам Пескова, президенты России и Турции не обсуждали готовящуюся Анкарой операцию на северо-востоке Сирии.

"Нет, [контакта на эту тему у Путина и Эрдогана] не было. Но вы знаете, что в целом контакты между Россией и Турцией и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер", - добавил представитель Кремля.

По его словам, Москва рассчитывает, что Турция, готовя эту операцию, будет исходить из постулата о сохранении территориальной и политической целостности Сирии.

"В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой - и в ходе усилий по поискам сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях в первую очередь придерживаться этого постулата", - заявил Песков.

В то же время, добавил Песков, Москва допускает "действия Турции по обеспечению собственной безопасности". "Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии. Но в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", - указал он.

Отвечая на вопрос, что может означать заявление президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона не выступать на стороне курдов в случае реализации этой операции, Песков сказал: "Не нам решать, о чем этот сигнал. В целом позиция России, которую недавно озвучил президент Путин, в том, что все иностранные силы, которые находятся на нелегитимной основе на территории Сирии, должны эту страну покинуть. Это основа нашей позиции".

Песков также считает, что рано делать выводы о том, как анонсированный президентом Турции вывод войск США с северо-востока Сирии повлияет на процесс мирного урегулирования. Он призвал дождаться официальных сообщений из Вашингтона.

"Как Эрдоган может говорить о том, что США будут что-то выводить? Понимаете, здесь нужно ориентироваться в первую очередь на заявления представителей Вашингтона. Нужно делать выводы на основании этих официальных заявлений", - сказал представитель Кремля.

7 октября Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Президент Турции напомнил свое последнее обещание "внезапно войти в Сирию" для проведения новой операции.