Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия американских властей в отношении депутата Инги Юмашевой неприемлемыми и заявил, что Кремль глубоко озабочен подобным развитием событий.

"Реакция российской стороны уже была изложена МИД. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность, - сказал Песков. - Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата".

Песков добавил, что "все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты".

В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.