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Глава аппарата Совета Федерации Сергей Мартынов стал сенатором от Марий Эл

Полномочиями сенатора его наделили депутаты Госсобрания республики седьмого созыва

ТАСС, 7 октября. Депутаты Госсобрания Марий Эл седьмого созыва наделили главу аппарата Совета Федерации Сергея Мартынова полномочиями сенатора, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Членом Совета Федерации от Марий Эл стал Сергей Мартынов", - сказал собеседник агентства.

В обновленном парламенте Марий Эл представители партии "Единая Россия" заняли 37 мест из 52, что составляет 71,2%, девять мест досталось депутатам от КПРФ, еще по три места заняли представители ЛДПР и "Справедливой России".

Теги
РоссияМарий Эл
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