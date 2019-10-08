Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, назвала такие явления, как допрос, невыдача виз членам российских делегаций для поездок на Генеральную Ассамблею ООН и на форум "Диалог Форт-Росс", тенденцией в отношениях между Россией и США.

"Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники Министерства иностранных дел не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом - наверное, это звенья одной цепи", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

При этом Юмашева отметила, что нужно разделять, "американский народ с богатой историей, с традициями, и действия узких политических кругов, отдельных лиц, которые преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки".

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Башкирию. Она входит в состав комитета по международным делам.