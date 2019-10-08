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Песков: смысл слов Трампа о необходимости поладить с Россией до сих пор не раскрыт

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас все заявления расходятся с действительностью

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Смысл слов президента США Дональда Трампа о необходимости поладить с Россией до сих пор не раскрыт, действительность расходится с этими заявлениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать звучащую в США критику в адрес американского лидера за якобы чрезмерную дружелюбность по отношению к Москве.

"Мы знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с Россией, выстраивания и глубокого ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Но смысл слов "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор, не понятно, что это означает, потому что действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "действительность гораздо более печальная" "Мы видим ежедневные проявления, которые еще больше усугубляют атмосферу недоверия и противоречивой напряженности между Москвой и Вашингтоном", - добавил он.

Отвечая на вопрос, в чем причина расхождения этих заявлений Трампа с действительностью, Песков сказал: "Это хлеб политологов, аналитиков - как-то пытаться разобраться с тем, что происходит сейчас в США. Там сложные, противоречивые процессы. Наверное, с этим надо самим американцам разбираться, у нас своих дел хватает".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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