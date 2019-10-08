Песков прокомментировал публикации о возможной новой волне отставок глав регионов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию газеты "Коммерсантъ" о возможной новой волне отставок глав регионов РФ, отметив, что в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация.

"Мы никогда кадровые перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, это нормальный процесс, происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка, оно будет происходить и дальше, но называть кого-то конкретно, наиболее вероятных фигур для отставки я бы не стал", - сказал представитель Кремля.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году. Как пишет издание, принимая решения о судьбе действующих руководителей субъектов РФ, Кремль будет учитывать динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов.