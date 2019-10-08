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Кризис в Сирии

Эксперт: отвод войск США в Сирии почти наверняка обернется для курдов неприятностями

Председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил, что в действиях Вашингтона проявляется "элемент договоренности" с Анкарой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Действия США по отводу войск из зоны операции Турции на северо-востоке Сирии, скорее всего, осложнят положение курдов. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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По словам эксперта, есть несколько причин для решения американского президента Дональда Трампа начать вывод военнослужащих из данного района. В частности, это стремление США максимально дистанцироваться от конфликтов и сосредоточиться на интересах своей страны, а также "затяжная американская внутриполитическая борьба".

Еще одна причина - это американо-турецкие отношения, считает Быстрицкий. "Сам отвод войск, бесспорно, в интересах Турции, в связи с чем возникает ощущение, что это может повредить курдам, - подчеркнул аналитик. - Американцы, строго говоря, прикрывали курдских союзников, которые сыграли огромную роль в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС). Почти наверняка это [отвод войск] обернется неприятностями для курдов, но масштаб неприятностей пока не очевиден". По мнению эксперта, на сегодняшний момент нельзя говорить о том, что действия Вашингтона являются предательством курдов, однако необходимо дождаться развития событий.

Собеседник агентства не исключил, что в действиях США проявляется "элемент договоренности с Турцией". "Турция там проводит свой маневр, чтобы создать некоторую буферную зону. И с учетом сложных и разновекторных движений Турции можно предположить, что в этом контексте они с американцами достигли соглашения", - сказал Быстрицкий.

В одну секунду

Эксперт не исключил, что ситуация в Сирии может обостриться, поскольку "регион очень чувствительный, взрывоопасный, хрупкий". "Баланс равновесия достигается тяжело, а разрушается в одну секунду", - добавил он.

По словам Быстрицкого, дальнейшее развитие ситуации зависит от конкретных действий как турок и американцев, так и сирийцев. "Конечно, настойчивое стремление Турции держать этот район в виде буферной зоны вызывает некоторое напряжение у сирийцев, но и не только у них", - заключил аналитик.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииТрамп, Дональд
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