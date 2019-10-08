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Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН

Предыдущий директор службы был снят с должности указом президента 3 октября
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова новым главой ФСИН.

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Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Калашникова Александра Петровича директором Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте указа.

Ранее о назначении Калашникова сообщалось на сайте ФСИН. Предыдущий директор службы был снят с должности указом президента 3 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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