В ГП считают необоснованным намерение включить Чайку в санкционный список акта Магнитского

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Намерение американских сенаторов включить генпрокурора и главу Минюста России в санкционный список так называемого акта Магнитского как минимум необоснованно, поскольку даже американский суд признал содержащиеся в нем доводы непроверенными и голословными. Об этом заявил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он напомнил о заявлениях двух членов сената США, которые "потребовали наказать Россию за преследование оппозиции" и "требуют новых санкций - против генерального прокурора Юрия Чайки и министра юстиции [Александра] Коновалова". В то же время Завалунов сказал, что акт Магнитского был принят на основании версии Уильяма Браудера и его сотрудников. "Мы вывели Браудера на чистую воду, по крайней мере из зоны комфорта точно. В настоящее время в России он является фигурантом пяти уголовных дел - об убийствах, организации и руководстве преступным сообществом, легализации похищенных из бюджета более 5 млрд рублей", - заметил Завалунов. В России, напомнил он, Браудер признан судом мошенником.

Кроме того, подчеркнул он, американский суд в ходе рассмотрения иска правительства США против одного из россиян, "исключил ссылки истцов на "закон Магнитского" как принятый без объективной проверки содержащихся в нем утверждений, основанный на голословных утверждениях Браудера". Кроме того, отметил Завалунов, американский суд исключил из числа доказательств резолюцию ПАСЕ по докладу Андреаса Гросса как "неприемлемые, непрофессиональные, недостоверные, основанные на субъективной оценке Гросса, единственной оценке, предоставленной Браудером и его сотрудниками", которые имели свою заинтересованность.

"Мы всегда говорили, что "закон Магнитского" не основан на фактах", - заметил Завалунов. А с учетом принятого американским судом решения "информация, которая сейчас рассматривается, требование сенаторов о включении в рамках акта Магнитского наших руководителей в санкционный список как минимум необоснованно", отметил представитель российской прокуратуры. Он выразил уверенность, что Браудер "ответит за свои махинации и в других странах", а российская прокуратура сделает все возможное, чтобы обвинения Браудера в более тяжких преступлениях получили справедливую судебную оценку.