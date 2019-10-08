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Сенаторы обратятся в СК из-за подстрекательства к применению оружия на митингах в Москве

Инструкции по изготовлению "импровизированного оружия" распространялись в том числе через Telegram, сообщил глава комиссии Совфеда Андрей Климов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обратится в СК РФ из-за "случаев подстрекательства" к изготовлению и использованию оружия во время митингов в центре Москвы в июле и августе, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"В распоряжении комиссии есть также подстрекательские советы, как во время массовых беспорядков в центре Москвы использовать пиротехнику, дымовые шашки, как изготавливать из подручных средств импровизированное оружие. Просим подготовить от нашего имени соответствующий запрос в Следственный комитет РФ", - сказал Климов, обратившись к своему заместителю в комиссии, сенатору Людмиле Боковой.

Кто именно подстрекал к подобным действиям, глава комиссии не уточнил. Позже Климов в разговоре с ТАСС отметил, что инструкции по изготовлению "импровизированного оружия" распространялись в том числе через Telegram. Он также добавил, что комиссия направит в СК и Генпрокуратуру запросы, которые будут составлены на основании полученных сенаторами материалов о признаках иностранного вмешательства в выборную кампанию.

Как отметил Климов на заседании, беспокойство комиссии СФ вызвали "прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США", а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информационных ресурсах в день тишины и единый день голосования 8 сентября. В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Теги
РоссияБокова, Людмила НиколаевнаКлимов, Андрей АркадьевичВыборы в Мосгордуму - 2019Единый день голосования - 2019
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