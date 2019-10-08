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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

МИД России: Вашингтон не реагирует на вопросы Москвы о невыдаче виз членам делегаций

В ведомстве выразили сожаление в связи с нерешенностью организационных проблем в работе Первого комитета ООН

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Американская сторона не реагирует на поднятый Россией вопрос о невыдаче виз членам делегаций для работы на 74-й сессии ГА ООН. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Ожидать чего-то от американцев прямо сейчас не следует, реакции у них никакой практически позитивной нет", - подчеркнул он. "Увидим, когда Первый комитет сможет возобновить субстантативную работу", - отметил Ермаков.

"Мы прибыли сюда, чтобы работать", - сказал дипломат. "Печально, что из-за абсолютно неприемлемых действий США Первому комитету приходится столь долго обсуждать организационные проблемы", - отметил он. "Ни секретариат ООН, ни генеральный секретарь на протяжении долгих десятилетий не могут решить в комитете по связям со страной пребывания этой проблемы", - добавил Ермаков.

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.

Теги
СШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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