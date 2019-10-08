Источник: работа Шестого комитета ГА ООН будет частично возобновлена

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Приостановленная ранее работа Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается правовыми вопросами, частично возобновится, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как будет решен вопрос с невыдачей США виз членам ряда делегаций. Об этом во вторник заявил журналистам в ООН источник в делегации РФ.

"Было достигнуто компромиссное решение пропустить первые три пункта, чтобы не блокировать работу комитета, при этом вся остальная программа работы и ее одобрение будет зависеть от того, будет ли прогресс по поставленным вопросам - по визам и ограничениям передвижения", - сказал он. Источник уточнил, что указанные три пункта это "борьба с терроризмом, верховенство права и уголовная ответственность должностных лиц ООН".

По словам источника, "в пятницу или в понедельник комитет опять вернется к вопросам утверждения оставшейся программы". Как он отметил, российская сторона заинтересована в том, что "чтобы не простаивала работа" комитета. О ее приостановке было объявлено в понедельник.

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Не получили визы и представители ряда других делегаций. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.