МИД России обсуждает возможность министерской встречи "нормандской четверки"

МОСКВА, ‪9 октября‬. /ТАСС/. Возможность министерской встречи стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете "Известия", опубликованном в среду на сайте издания.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ отметил, что согласование "формулы Штайнмайера" 1 октября на встрече контактной группы в Минске стало "очень важным шагом, который открывает хорошие перспективы для решения многих внутриукраинских проблем".

Он отметил, что Украине "еще предстоит реализовать... другие договоренности в рамках минских соглашений". "Среди них - амнистия, особый статус, он подразумевает, что жители этих регионов будут пользоваться языком, который является их родным, и делать это будут абсолютно свободно", - пояснил Вершинин, добавив, что согласование формулы заложило основу для этого.

Отвечая на вопрос о состоявшейся на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, замминистра назвал ее "краткой, но полезной".

"Хорошо, что после нее было развитие <...>. Очень важно, чтобы это развитие не прерывалось, чтобы все, что заявлялось, четко реализовывалось, в первую очередь украинской стороной. В этом смысле важна работа в "нормандском формате", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в относительно ближайшем будущем возрастают после подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.