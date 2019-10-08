Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

МИД России обсуждает возможность министерской встречи "нормандской четверки"

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что Украине "еще предстоит реализовать другие договоренности в рамках минских соглашений

МОСКВА, ‪9 октября‬. /ТАСС/. Возможность министерской встречи стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете "Известия", опубликованном в среду на сайте издания.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ отметил, что согласование "формулы Штайнмайера" 1 октября на встрече контактной группы в Минске стало "очень важным шагом, который открывает хорошие перспективы для решения многих внутриукраинских проблем".

Он отметил, что Украине "еще предстоит реализовать... другие договоренности в рамках минских соглашений". "Среди них - амнистия, особый статус, он подразумевает, что жители этих регионов будут пользоваться языком, который является их родным, и делать это будут абсолютно свободно", - пояснил Вершинин, добавив, что согласование формулы заложило основу для этого.

Отвечая на вопрос о состоявшейся на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, замминистра назвал ее "краткой, но полезной".

"Хорошо, что после нее было развитие <...>. Очень важно, чтобы это развитие не прерывалось, чтобы все, что заявлялось, четко реализовывалось, в первую очередь украинской стороной. В этом смысле важна работа в "нормандском формате", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в относительно ближайшем будущем возрастают после подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеВершинин, Сергей Васильевич
Реклама на ТАСС
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США
Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин отметил, что симметричного ответа американской стороне быть не может, поскольку речь идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС