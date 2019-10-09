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Кремль видит риски новых провокаций со стороны спецслужб США после инцидента с Юмашевой

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Госдумы приостановить визиты депутатов в США

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Существует опасность новых провокаций со стороны спецслужб США в отношении представителей РФ после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой, которую допросили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение нижней палаты российского парламента приостановить визиты депутатов в США до объяснений и извинений американских властей в связи с инцидентом с Юмашевой.

"Вряд ли это относится к президентской повестке дня, но тем не менее, безусловно, не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется, поэтому нужно сохранять бдительность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, говорит ли это решение Госдумы о вероятности новых провокаций спецслужб США против представителей российской власти.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Он напомнил, что депутат возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран при нынешних непростых обстоятельствах.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАнтонов, Анатолий Иванович
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