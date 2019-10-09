МИД РФ: возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" есть, но условия не созрели

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" существует, однако условия для нее еще не созрели. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Такая возможность существует, но так же как и для саммита нужно собираться с четким пониманием того, что договоренности выполнены украинской стороной. Обычно эти встречи собираются перед саммитом как подготовительные, - сказал он. - Возможность существует, но условия для нее пока, как мне представляется, не созрели, до тех пор пока Украина не выполнит все те договоренности, которые она в том числе согласовала в Контактной группе 18 сентября".