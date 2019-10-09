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Путин: ЦИК объективно разбирался со спорными ситуациями на выборах 2019 года

Президент отметил, что Центральная избирательная комиссия профессионально и объективно разбиралась со всеми спорными делами
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центризбирком РФ объективно и профессионально разбирался со спорными ситуациями во время избирательной кампании 2019 года, суды тоже должны вынести справедливые решения по имеющимся жалобам. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, которая доложила ему о результатах единого дня голосования.

"Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения", - сказал глава государства.

Путин отметил, что такие крупномасштабные события внутриполитической жизни "не проходят спокойно, гладко - всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами". По словам Путина, это - естественный процесс. Президент РФ отметил, что "итоги избирательной кампании в целом понятны".

"Я вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов Центральной избирательной комиссии и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах - и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране", - обратился Путин к Памфиловой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла Александровна
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