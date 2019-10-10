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Оклад иркутского губернатора предлагается повысить не на 44%, а на 20%

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что размер окладов будет увеличен у всех, кто занимает госдолжности
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Оклад губернатора Иркутской области Сергея Левченко предлагается повысить на 20%, а не на 44%, как в среду сообщили СМИ, уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Повышение оклада губернатора будет на 20%, а не на 44%, СМИ некорректно посчитали. Оклады повысятся у всех, кто занимает госдолжности", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что СМИ ошибочно взяли за исходную цифру, от которой считали процент увеличения, 18 тыс. 880 рублей. Эта цифра как сегодняшний оклад губернатора указана в заключении правового управления Законодательного собрания Иркутской области на законопроект об увеличении окладов госслужащих. Повысить оклад губернатора предлагается до 27 тыс. 167 рублей, говорится в заключении правового управления в пояснительной записке к проекту закона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в 2018 и 2019 годах оклады госслужащих повышались на 4% - процент инфляции, а в 2015 году губернатор из-за сложного состояния бюджета региона сокращал оклады госслужащих, в том числе свой, на 10%.

Сейчас оклад губернатора больше, чем 18 тыс. 880 рублей, отметили в пресс-службе. Однако сколько именно он составляет, там не уточнили, пояснив, что это персональные данные, не подлежащие разглашению.

Законопроект об увеличении оклада иркутского губернатора внесен в Законодательное собрание. В соответствии с ним оклад главы региона предлагается повысить до 27 тыс. 167 рублей с 1 октября 2019 года. Также будут увеличены оклады лиц, замещающих областные государственные должности - это 74 человека, говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) на законопроект. Дополнительные расходы областного бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, в 2020 году - около 128 млн рублей, указано в заключении КСП.

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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