Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей лидеров стран

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в четверг выполнение договоренностей между лидерами двух стран в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде.

"У нас сегодня хорошая возможность на полях СМИД СНГ в Ашхабаде провести двустороннюю встречу и посмотреть, как мы работаем над выполнением договоренностей наших лидеров - президента РФ и премьер-министра Армении, - сказал Лавров в начале встречи. - У нас очень интенсивный диалог и на уровне первых лиц, и на уровне министров иностранных дел, на уровне сотрудников внешнеполитических ведомств, не говоря уже об очень интенсивном экономическом взаимодействии. Так что мы сегодня сможем посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы все шло без каких-либо сбоев".

"Разумеется, это очень хорошая возможность обсудить наше взаимодействие в международных организациях - ОБСЕ, Совете Европы, ООН и, конечно же, в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве", - добавил глава МИД РФ.

Мнацаканян отметил высокую интенсивность взаимодействия между Россией и Арменией. По его словам, между двумя странами идет "позитивный обмен по всем вопросам как международной повестки, так и двусторонних отношений".