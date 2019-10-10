Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в саммите СНГ

По словам помощник президента России Юрия Ушакова, лидеры СНГ на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Ашхабад, где 11 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщил ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков, двусторонняя встреча состоится перед саммитом. Путин и Бердымухамедов обсудят ряд вопросов укрепления двустороннего сотрудничества, а также региональные темы.

По словам Ушакова, затем лидеры СНГ на саммите обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества. Заседание совета традиционно состоится в двух форматах - узком и расширенном. Во время встречи в узком кругу лидеры представят свое видение будущих задач содружества, а также обсудят "какие-то конкретные вопросы, то есть будет неформальное общение руководства", рассказал Ушаков.

Он добавил, что руководители, как ожидается, утвердят решение о передаче Узбекистану председательства в Содружестве независимых государств в 2020 году, а также дату и место проведения следующего саммита СНГ - предварительно, он состоится в Ташкенте 16 октября 2020 года. Кроме того, главы СНГ утвердят решение о продлении полномочий исполнительного секретаря организации Сергея Лебедева еще на три года.

Пакет документов

На расширенном заседании планируется подписать ряд документов, в их числе - декларация по стратегическому экономическому сотрудничеству стран СНГ. Этот документ, по словам представителя Кремля, "направлен на улучшение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом для дальнейшего развития торгово-инвестиционных связей внутри СНГ".

Ушаков добавил, что важной темой встречи станет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидерам предстоит согласовать Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности, "призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма", рассказал помощник президента.

Кроме того, на саммите будет обсуждаться Программа сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Она призвана способствовать дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия силовых структур и органов правопорядка СНГ - для повышения эффективности борьбы с терроризмом и предотвращения террористических атак на территории Содружества.

Планируется также принятие Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. "Реализация этого документа позволит унифицировать подходы стран СНГ к регулированию данной сферы и создать механизмы, необходимые дая эффективного возвращения осужденных к нормальной жизни в обществе", - пояснил Ушаков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Сотрудничество в рамках СНГ
Путин примет участие в саммите СНГ в Ашхабаде и встретится с президентом Туркмении
Лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС