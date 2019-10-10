Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в саммите СНГ

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Ашхабад, где 11 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщил ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков, двусторонняя встреча состоится перед саммитом. Путин и Бердымухамедов обсудят ряд вопросов укрепления двустороннего сотрудничества, а также региональные темы.

По словам Ушакова, затем лидеры СНГ на саммите обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества. Заседание совета традиционно состоится в двух форматах - узком и расширенном. Во время встречи в узком кругу лидеры представят свое видение будущих задач содружества, а также обсудят "какие-то конкретные вопросы, то есть будет неформальное общение руководства", рассказал Ушаков.

Он добавил, что руководители, как ожидается, утвердят решение о передаче Узбекистану председательства в Содружестве независимых государств в 2020 году, а также дату и место проведения следующего саммита СНГ - предварительно, он состоится в Ташкенте 16 октября 2020 года. Кроме того, главы СНГ утвердят решение о продлении полномочий исполнительного секретаря организации Сергея Лебедева еще на три года.

Пакет документов

На расширенном заседании планируется подписать ряд документов, в их числе - декларация по стратегическому экономическому сотрудничеству стран СНГ. Этот документ, по словам представителя Кремля, "направлен на улучшение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом для дальнейшего развития торгово-инвестиционных связей внутри СНГ".

Ушаков добавил, что важной темой встречи станет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидерам предстоит согласовать Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности, "призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма", рассказал помощник президента.

Кроме того, на саммите будет обсуждаться Программа сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Она призвана способствовать дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия силовых структур и органов правопорядка СНГ - для повышения эффективности борьбы с терроризмом и предотвращения террористических атак на территории Содружества.

Планируется также принятие Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. "Реализация этого документа позволит унифицировать подходы стран СНГ к регулированию данной сферы и создать механизмы, необходимые дая эффективного возвращения осужденных к нормальной жизни в обществе", - пояснил Ушаков.