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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Посол РФ пока не получал официальных запросов об обеспечении пребывания депутатов ГД в США

Защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства, отметил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в США пока не получало официальных запросов от руководства Госдумы относительно обеспечения пребывания российских депутатов в США. Об этом сообщил в четверг глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

Ранее в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил об обращении к Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их командировок в Соединенные Штаты Америки. Этот вопрос был поднят в ходе обсуждения на заседании комитета случая с задержанием депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка во время ее официальной поездки. Как сообщается в Facebook посольства, СМИ спросили у Антонова, получил ли он соответствующий запрос.

"Хотел бы сразу внести ясность. Мы не получали никаких официальных обращений от руководства Государственной Думы Российской Федерации, связанных с обеспечением пребывания законодателей в США. Исходим из того, что если такой запрос и будет, то он поступит в первую очередь в Министерство иностранных дел", - ответил Антонов.

Как подчеркнул дипломат, "защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства". "В наши обязанности входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегаций. К своим обязанностям мы относимся с особой щепетильностью и ответственностью. Все это касается, разумеется, и визитов к нам депутатов Государственной Думы, информацию о приезде которых мы получаем через МИД России", - пояснил Антонов.

Он также отметил, что в дипмиссии "уже дали свои оценки ситуации" с Юмашевой. "Мы уже дали свои оценки ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата Юмашевой на Форум "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско. Назвали такие американские шаги недружественными и неприемлемыми. Ждем ответа на наш демарш в Госдеп", - добавил посол.

5 октября Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичАнтонов, Анатолий ИвановичОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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