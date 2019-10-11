Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

МОСКВА. 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Республики Куба. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Придаем большое значение укреплению отношений стратегического партнерства с Кубой. Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что такое решение Национальной ассамблеи свидетельствует о высоком политическом авторитете Диас-Канеля и признании его заслуг в решении задач социально-экономического развития страны.

Путин пожелал президенту успехов в ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.