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Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

Как отметил российский лидер, укрепление стратегического партнерства с Гаваной имеет большое значение для Москвы

МОСКВА. 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Республики Куба. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Придаем большое значение укреплению отношений стратегического партнерства с Кубой. Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что такое решение Национальной ассамблеи свидетельствует о высоком политическом авторитете Диас-Канеля и признании его заслуг в решении задач социально-экономического развития страны.

Путин пожелал президенту успехов в ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаАзизов, Искандер КубаровичДиас-Канель, Мигель
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