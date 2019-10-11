Путин сомневается, что Турция в ходе операции в Сирии сможет сдерживать там боевиков ИГ

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение в том, что Турция после начала своей операции на севере Сирии будет способна сдерживать боевиков ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ) на этой территории.

"На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они (боевики ИГ) просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - заявил российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ.

Он добавил, что по данным Главного разведывательного управления Генерального штаба России, в этом районе находятся "сотни боевиков и тысячи". "Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза. Куда они (боевики) будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы", - добавил Путин, обращаясь к коллегам на саммите СНГ.

По мнению российского лидера, "значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры Содружества, в частности Антитеррористический центр СНГ".

"По линии центра следует энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения, в том числе, пропаганды террористической идеологии, любой материально-технической и финансовой подпитки боевиков. И с учетом того, что я сейчас сказал, они должны, конечно, поработать конкретно и профессионально над купированием вот этих опасностей", - уточнил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Президент РФ в целом отметил, что страны СНГ "успешно сотрудничают в вопросах противодействия преступности на пространстве Евразии, сообща борются с торговлей наркотиками, оружием, людьми".

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